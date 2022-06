‘Coachella’: el festival confirma las fechas oficiales para 2023

Esta misma semana Coachella ha anunciado las fechas para su próxima edición. Cuando apenas han pasado dos meses desde su edición de este año, el festival estadounidense más famoso del mundo ya se prepara para la edición del año que viene. Serán los fines de semana del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril, tal y como han confirmado a través de sus redes sociales.

De esta forma, se confirma que la edición de Coachella del año que viene se realizará en unas fechas muy similares a las de este 2022. Y se calcula que una vez más, se volverá a superar el récord de asistencia, después de que este año se batiera un récord tras dos años de parón debido a la pandemia del Coronavirus.

Por otro lado, ya se puede acceder a la venta anticipada de entradas. Sin embargo, un año más los precios no son aptos para todos los bolsillos. Los precios de las entradas generales vuelven a oscilar entre los 550 y los 650 dólares, mientras que los precios de entrada más el transporte para llegar al festival podrían llegar a más de 1.300 dólares.

Coachella returns April 14-16 & 21-23, 2023 🌵Register now to access the 2023 advance sale beginning Friday, June 17th at 10am PT at https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/2UUEeXlgZC

— Coachella (@coachella) June 14, 2022