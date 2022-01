¡ ‘Coachella 2022’ está de vuelta ! El conocido evento que nació en 1999, con el paso del tiempo, ha llegado a convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del mundo, junto a otros como ‘Tomorrowland’, ‘Daydream Festival’ o ‘Misteryland’.

Tuvo su última edición en 2019, momento en el que celebraba su vigésimo aniversario, que contó con la participación de artistas como Travis Scott, Lil Nas X, Anitta o Rage Against the Machine entre muchos otros.

Tras suspender las últimas dos ediciones a causa del Coronavirus, el festival más grande e importante de música en EE. UU, vuelve este año con grandes nombres en la lista de invitados.

En esta ocasión, los “headliners” serán Harry Styles, Billie Eilish y Kayne West. Además de estos, también se contará con la actuación en vivo de grandes artistas como: Megan Thee Stallion, Lil Baby, Doja Cat, Big Sean, 21 Savage, Phoebe Bridgers o Run th Jewels.

Para esta edición, el festival contará con varios artistas que se encargarán de sumar el ritmo latino al evento, entre muchos podemos ver los nombres de Banda MS, Karol G, Anitta, Nathy Peluso, Nicki Nicole o Ed Maverick.

Las fechas elegidas para celebrar el multitudinario evento serán el fin de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en la que es su sede tradicional, el Empire Polo Club, California.

Nos encontramos ante una realidad en la que todos no hemos la pandemia, por ello debemos mantenernos alerta acerca de su evolución, y los efectos que esta generando la variante ómicron.

Por ello, desde la organización del evento apuestan por garantizar las medidas sanitarias adecuadas para que todo el mundo disfrute del la música. En este sentido, se ha llegado a la conclusión de que, para permitir la entrada, la seguridad requerirá entre otras medidas: una prueba Covid-19 negativa realizada en las 72 horas anteriores al evento, además de la pauta de vacunación.

For the show to go on, we have updated our vaccination policy to ensure the safety of fans, artists, and live event workers. More info here:https://t.co/eCrI5ksJRf pic.twitter.com/8BucJm9f43

— Coachella (@coachella) August 12, 2021