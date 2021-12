La relación entre Harry Styles y Olivia Wilde va viento en popa. Aunque los artistas llevan su noviazgo en la más estricta intimidad y apenas dan titulares juntos, lo cierto es que la película que el artista protagoniza, ‘Don’t worry darling’, y que ella dirige, les ha unido hasta el punto de ser una de las parejas más consolidadas de la actualidad.

Aunque ambos están muy centrados en sus respectivas carreras profesionales, el artista con su gira ‘Love on tour’ y Olivia Wilde con sus respectivos proyectos cinematográficos, han conseguido encontrar una estabilidad en su relación sentimental, que les ha llevado a dar importantes pasos. Uno de ellos, ha sido la presentación oficial de Harry Styles a los hijos de Olivia Wilde.

Ha sido el medio ‘People’, el que ha revelado que «Intentan verse lo máximo posible. Olivia ha estado volando desde Los Angeles, donde viven sus hijos, para unirse a Harry en la gira en varias ocasiones. Ella quiere realmente que todo funcione, y es la mayor fan de Harry».

Olivia and the kids at Harry’s show 🥺😭😭 pic.twitter.com/M1EVONWV9z

— Olivia Wilde Updates (@WildeUpdates) November 16, 2021