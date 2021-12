Harry Styles acaba de finalizar su gira por Estados Unidos por su último álbum de estudio, un proyecto que tuvo que retrasar a causa de la pandemia. Tras más de 40 conciertos en las últimas semanas, el cantante ha despedido de sus seguidores de una forma que ha levantado teorías acerca de su siguiente trabajo ‘HS3’. “Adiós por ahora”, fueron las palabras que hicieron que los fans empezasen a alimentar una sospecha.

Después de no haber podido a cantar en casi dos años su último proyecto, ‘Fine Line’, lo hizo finalmente de manera más reducida con el ‘Love Tour’. El británico ha tenido tiempo para vivir grandes momentos con sus fans, aunque no fuese de la forma que deseaba y podría repetirse muy pronto. «Siento que este tour ha sido como la celebración de volver a estar todos juntos. Nunca lo olvidaré. Gracias a todos por todo el amor. Os veré muy pronto. Tratad a todo el mundo con amabilidad. Adiós por ahora. Os quiero a todos. H», publicó en Instagram acompañado de una foto del último concierto de la gira.

Ha pasado mucho tiempo desde que salió el disco hasta que pudo presentarlo en directo y este tiempo podría haber sido el suficiente para que el cantante ya tuviese guardado en la manga otro trabajo. Si sumamos esto más el temprano reencuentro que ha prometido todo encaja y los seguidores del artista no han desarrollado ni una ni dos teorías, sino miles de ellas. Una de ellas se corresponde por una fan que a través de las redes sociales ha compartido sus creencias. Piensa y afirma que, entre los colores de su última gira, el vestuario y el próximo trabajo que podría estar terminado o ya en marcha hay una conexión especial.

Por el momento, ni el ex miembro de One Direction ni su discográfica se han pronunciado acerca de novedades musicales del cantante en el próximo año. Tampoco se conocen canciones, colaboraciones ni mucho menos una fecha, por lo que todo está en el aire y a falta de que ellos anuncien información. No obstante, queda claro que lo que sí es verdad es que todos tenemos ganas de ver en qué está trabajando Harry Styles.