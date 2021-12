Tomorrowland, el mayor evento musical de música electrónica de todo el planeta. Parece que va a tener lugar en el año 2022 tras haber obtenido las autorizaciones necesarias, después de que se suspendieran las últimas dos ediciones a causa de la Covid-19.

El regreso de la música vuelve a la localidad de Boom con más fuerza que nunca. Aunque esta, no será como siempre nos tenía costumbrados, ya que la misma localidad además de la provincia de Amberes han dado su permiso para que este evento se prolongue durante 3 fines de semana.

La organización ha dado a conocer mediante las fechas en las discurrirá el conocido evento. Por el momento se conoce los dos primeros fines de semana, que tendrán lugar del 22 al 24 de julio y del 29 al 31 de julio.

Actualmente, la organización está estudiando donde ubicar tercer finde semana adicional, las opciones más viables serían del 15 al 17 de julio, siendo esta la más probable o en su defecto, del 5 al 7 de agosto.

A pesar de esta gran noticia para los amantes de la música electrónica, esta decisión no es definitiva. ‘Tomorrowland’ intentará reponerse económicamente de este vacío de dos años, donde tuvieron que esperar hasta el último momento para saber si era posible organizar el evento.

Una de las portavoces del evento, Debby Wilmsen: “Esta es una muy buena noticia para nosotros. No hemos podido organizar Tomorrowland durante dos años. Por lo tanto, estamos ansiosos por la edición de invierno en Francia y los 3 fines de semana de verano. Todos caerán en julio.”

