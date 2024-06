Claudia Martínez se sincera sobre qué le dijo Pedro García Aguado tras las cámaras

El pasado martes 18 de junio pudimos disfrutar de la esperadísima gran final de Supervivientes 2024. De esta forma supimos que, tras una ajustadísima votación, Pedro García Aguado consiguió hacerse con la victoria frente a Rubén Torres. Muchos son los compañeros que se han alegrado muchísimo por la noticia. Entre ellos, Claudia Martínez.

Tras proclamarse vencedor de Supervivientes 2024, Pedro García Aguado confesó a los compañeros de Telecinco cómo ha sido vivir esta aventura en los Cayos Cochinos de Honduras: “He estado con muy buena gente y ha habido siempre muchísima cordialidad. La sensación es de plenitud”.

Si hay algo que ha conseguido Pedro García Aguado en los 104 días de aventura es que se ha ganado el corazón de numerosos concursantes de esta edición. Algo que quedó reflejado en plató cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a todos ellos por su ganador, y muchos de ellos dieron el nombre del ex waterpolista.

Pedro García Aguado, tras ganar #SVFinal: «La edad es un número» 👏 https://t.co/YD9IQcBSeR — Supervivientes (@Supervivientes) June 19, 2024

Recientemente, a través de la red social X (antes conocida como Twitter), Claudia Martínez ha compartido un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie y que tiene estrecha vinculación con el ganador de Supervivientes 2024. ¿El motivo? Hizo público algo que ocurrió en la gran final, fuera de cámaras.

“Pedro me acaba de dar un abrazo enorme y me ha dicho ‘Claudita, te he echado tanto de menos. No puedo querer más a este hombre”, escribió la ex participante de La isla de las tentaciones en su perfil en esta red social. Es evidente que ambos forjaron una gran amistad en Honduras y eso es algo que ninguno de los dos olvidará.

Pedro me acaba de dar un abrazo enorme y me ha dicho «Claudita, te he echado tanto de menos». No puedo querer más a este hombre ❤️‍🩹 #SVFinal — Clàudia Martinez (@claudiiamg) June 18, 2024

Claudia Martínez sufrió las consecuencias de su paso por Supervivientes 2024

La joven fue expulsada por la audiencia tan solo una semana después que su pareja, Mario González, tras haber pasado unos días aislada con revisiones médicas. De hecho, aunque no hubiese sido expulsada, tendría que haber puesto punto y final a su aventura por prescripción de los doctores.

Claudia sufría fortísimos dolores de estómago que le impedían continuar en el concurso con normalidad. Al llegar a España, donde continuó realizándose muchas más pruebas, descubrió que tenía Helicobacter pylori. Algo de lo que se ha estado tratando desde entonces. Aunque no ha sido una experiencia fácil, es evidente que la joven guarda buen recuerdo de ciertos momentos y algunas personas, como es el caso de Pedro García Aguado.

Aunque la polémica esté servida, ya que gran parte de la audiencia cree que el merecedor del premio era Rubén Torres al haber demostrado ser un superviviente nato, lo cierto es que gran parte de los ex compañeros de los finalistas de Supervivientes 2024 querían que Pedro se llevase el gato al agua. ¡Y así sucedió!