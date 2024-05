Clara Lago: la curiosa reacción de la actriz al recibir una llamada de Penélope Cruz

Martínez y Hermanos continúa su travesía por el prime time de Cuatro. El popular show presentado por Dani Martínez se ha convertido en uno de los grandes esenciales de la pequeña pantalla, pues cada vez son más los espectadores que se unen a su emisión. Un encuentro televisivo muy esperado que, recientemente, contó con Clara Lago como invitada.

La actriz de Ocho apellidos vascos se sentó en el plató, junto a Máximo Huerta y J.J. Vaquero, para dar paso a su entrevista. De esta manera, reveló que siempre había tenido a Penélope Cruz como su mayor referente a nivel interpretativo. Sin embargo, hubo una ocasión en la que le habló muy mal por una confusión.

Todo tuvo lugar cuando hizo las pruebas para la película Volver, audiovisual para el que intentó conseguir el papel de la hija del personaje de Penélope Cruz. «Durante las pruebas, un tío mío muy bromista llamó a mi casa diciendo que era Pedro Almodóvar», comenzó diciendo. Una anécdota que ahora cuenta desde otra perspectiva, pero que en su momento no le hizo mucha gracia.

Luego, su tío le contó que había sido él quién la llamó, algo que la dejó muy desilusionada. Asimismo, al poco tiempo, el tío abuelo de Clara falleció. Pero, lo que jamás se imaginó ella fue que recibiría la llamada que cambiaría su vida. «Estábamos en el entierro y aparece mi madre con el teléfono», explica.

«Una mujer me dice: hola, Clara, soy Penélope, ¿cómo estás?», agrega. Como era de esperar, y tras la broma previa de su tío, la joven Clara Lago no se creyó la veracidad de esa llamada. «Dije una sí, pero dos no», confesó entre risas en el plató de Cuatro.

«Saqué a la chabacana que llevo dentro y me cagué en los muertos de Penélope», recordó. Una divertida anécdota que despertó la risa de todos los presentes en el programa. «Le decía que no me vacilara, que no era gilipollas, porque pensaba que me estaban vacilando», confesó.

Ante esta situación, mientras Cruz seguía insistiendo que era ella, llamó al otro lado del teléfono a la también actriz Lola Dueñas. Con esta última, Lago realizó su primera película. Por ello, solo bastaron dos palabras para saber que la llamada era de verdad.

«Clarita, hija», afirmó que le dijo Dueñas. De esta manera, la joven Clara Lago comprendió que esa llamada no era otra broma y, por lo tanto, sí había hablado pro teléfono con su ídolo interpretativo. «Todo se me cayó encima fue como ‘mátame camión y déjame como un folio. Le pedí perdón en todos los idiomas y todas las veces que pude», comentó entre risas.

Pero, la vergüenza fue tanta para Clara Lago que, incluso, en encuentros posteriores con Penélope Cruz, continuó pidiéndole disculpas por su comportamiento.