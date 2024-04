Chiqui, exconcursante de ‘GH’, desvela su nuevo trabajo tras años fuera de televisión

Almudena Martínez, aunque todos las conocemos como Chiqui, saltó a la fama gracias a la décima edición de Gran Hermano, programa en el que se dio a conocer por su naturalidad. Desde que saliese de la casa de Guadalix siempre ha tenido hueco en diferentes programas, pero acaba de desvelar su nuevo trabajo lejos de la televisión.

La murciana ha tenido una trayectoria de lo más variada, ya que en el pasado ha trabajado en una peluquería canina, como auxiliar administrativa, reponedora, reportera, colaboradora de televisión, lavandería y sexóloga. Ese enorme currículum sigue engordando, ya que tiene un nuevo trabajo que ha querido compartir con los espectadores.

Tras anunciar que trabajaba en una lavandería y que le habían ofrecido la opción de vender juguetes sexuales, en estos momentos se encuentra en nuevo cambio de rumbo. Desde el pasado mes de marzo se ha convertido en comercial de un concesionario de coches que ha aprovechado su popularidad para hacerla imagen de una divertida campaña de publicidad en la que presumen de sus ‘chiquiprecios’.

Ha sido el programa Socialité el que ha querido hablar con Chiqui de esta nueva etapa, dando algunos detalles desconocidos de su vida y de su desaparición de los medios. «Ahora estoy aquí, vendiendo coches», ha dicho con una enorme sonrisa y dejando claro que está ilusionada con este nuevo reto.

Se trata de una empresa que se encuentra en su Cartagena natal y que le permite conciliar su vida personal con la laboral. En estos momentos ella tiene que cuidar de sus hijas y sus padres, por lo que necesita un horario que le permita hacer frente a todo, lo que le ha provocado que no pueda volver a televisión: «He estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía».

Memorables son algunos de sus reportajes en su sección en Sálvame, donde no dudó en hablar con numerosos políticos a las puertas del Congreso. No le tembló el pulso para hablar con Irene Montero sobre el feminismo en pleno 8M, aunque tampoco tuvo problemas en felicitar a Pablo Iglesias cuando se supo que sería padre.

Pese a que aquellos momentos han quedado en la memoria para muchos, por ahora no volverán a verse en un programa. «Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al publico le encanto», ha confesado al programa.

Los problemas de Chiqui en los últimos meses

Tras su divorcio de Borja, ella se han convertido en la cabeza de familia y la que se encarga de todo, pero desde hace tiempo ya no puede contar con la ayuda de sus padres. El natural paso de los años ha provocado que ella se tenga que encargar de, además de de cuidar de sus niñas, hacerlo también de sus progenitores.

El pasado verano la amenaza de la llegada de una gran empresa cementera llegó a hacer peligrar su vivienda debido a que se planeaba crear una gran mina que llevaría a 500 familias al desahucio. «Mis padres son personas mayores y necesitan una vejez tranquila y mis hijas una infancia feliz. Lo éramos antes de llegar este monstruo a nuestras vidas que nos quiere arrebatar lo de nuestros antepasados», contaba muy enfadada hace unos meses.

Ella fue una de las líderes de la movilización vecinal que ha conseguido que la empresa, una multinacional mexicana, haya decidido parar el proyecto. Se trata de una gran victoria para la cartagenera, que veía como trataban de comprar la casa en la que ha vivido desde que era una niña.