Carmen Borrego sorprende con un llamamiento a su nuera desde ‘Sálvame’

Hace unos meses, éramos testigos de una gran polémica entre Carmen Borrego con su nuera Paola Olmedo y su hijo José María. Ahora, el programa Sálvame ha comentado en directo la fiesta Baby Shower de la pareja donde revelaban el género del bebé. Una fiesta a la que Carmen Borrego no fue invitada.

Todo empezó a causa de unos audios de Paola Olmedo donde criticaba tanto a Carmen Borrego como a Terelu Campos y a su hija Alejandra Rubio. A causa de esto, la colaboradora y su hijo comenzaron a distanciarse. A pesar de todo, la hija de María Teresa Campos se encontraba muy disgustada por no haber podido acudir a la fiesta de su próximo nieto.

Carmen Borrego le envía un contundente mensaje a su nuera

Carmen Borrego recibía un regalo de parte de Sálvame. Se trataba de dos zapatos azules con una nota donde venía escrito: «Contigo daré mis primeros pasos, abuela», leía en alto tratando de no emocionarse. «Ojalá», contestaba ella. Sus compañeros le preguntaban si cree que su nuera volverá a retomar el contacto con ella y poder, así, disfrutar de su nieto.

«Yo estoy convencida de que todo volverá a estar bien y qué mejor momento cuando nazca mi nieto cuando todo esto pase», comenzaba diciendo. Además, pedía unos minutos para dirigirse a su nuera: «Yo quiero lanzar un mensaje a mi nuera y decirle que por mí no tengas problema porque yo no lo tengo . Ni yo soy rencorosa ni te voy a echar nada en cara», puntualizaba.

Por otra parte, le pedía que recordara algunas cosas y no se dejara llevar por lo que dicen los demás: «Piensa un poco en las cosas que he hecho porque yo jamás he sido mala contigo», continuaba diciendo. Carmen Borrego cree que todavía le queda una conversación pendiente: «No me he arrastrado y mucho menos me voy a arrastrar, solo pido una conversación, un acercamiento», terminaba diciendo.