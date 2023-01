Carmen Borrego apoya a Alejandra Rubio en sus declaraciones contra Kiko Hernández

El pasado viernes Kiko Hernández se sometió al polígrafo del Deluxe haciendo saltar por los aires la paz del clan de las Campos. Estas han unido fuerzas y se están respaldando las unas a las otras para proteger a su familia, tal y como ha hecho Carmen Borrego con Alejandra Rubio.

El colaborador reveló que el chófer de la familia, Gustavo Guillermo, habría traicionado su confianza grabando conversaciones privadas y que estaría dispuesto a revelar todas ellas en televisión. Este hombre lleva 30 años trabajando para ellas y es casi un hijo para la veterana María Teresa Campos. Las hermanas Terelu y Carmen han defendido de manera contundente a su empleado, por lo que se ha abierto un nuevo conflicto entre Kiko y la familia Campos.

¿Sospechas que Gustavo guarda esas grabaciones para utilizarlas en futuras entrevistas en televisión? Sí, verdad #polikikoh — Deluxe (@DeluxeSabado) January 20, 2023

La pequeña del clan, Alejandra Rubio, jamás se ha fiado del todo de Kiko viendo su historial con sus antecesoras. Nunca entendió que su madre y su tía tuvieran una amistad después de haber tenido conflictos en el pasado o que este acudiera a comidas familiares con su abuela. “Yo ya dije que no se fiaran de quien no se debían de fiar. Todos sabíamos que, en algún momento, esto iba a pasar”, se mostraba tajante la hija de Terelu.

A pesar de rencillas del pasado con su sobrina, Carmen Borrego ha defendido este lunes en Sálvame las palabras de la menor de las Campos. “Creo que Alejandra tiene toda la razón, creo que Gustavo no se tenía que haber fiado”, ha comentado la colaboradora. Por su parte, Terelu también se ha mostrado muy seria y obviamente ha defendido también a su hija. Después de mirar fijamente a cámara ha dicho estas palabras: “Ya he respondido. Cuando se hable con respeto a lo mejor hablo y solo a lo mejor. La diferencia es que yo le hablo con respeto a todo el mundo y mucho más a un compañero”.

Alejandra Rubio ha dejado patente que, al igual que no le gustaba que Kiko Hernández fuera tan cercano a la familia, tampoco le gusta que lo sea de su chófer Gustavo. Su tía sigue defendiendo al hombre frente a lo revelado por el colaborador en el Deluxe. “No le he contado cosas importantes, hay un momento puntual en el que ocurre una cosa en este programa, se habla de mi vida personal y mi vida como madre y le llamo y le cuento lo que tengo que contar. Jamás me ha traicionado con esta conversación”, ha explicado Carmen Borrego.