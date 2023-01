Todo comenzó cuando María Teresa Campos fue trasladada al hospital por un problema de salud. La noticia saltó a la prensa durante las próximas horas, mientras que sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego se mostraban muy sorprendidas pues nadie a parte de ellas conocía esta información , por lo que concluyeron con que alguien cercano estaba filtrándola a la prensa. Kiko Hernández aseguró hace unas semanas que la persona era Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, al que ella reconoce como el hijo que nunca ha tenido.

A pesar de la información dada por Kiko Hernández, la colaboradora Terelu Campos seguía sin creerle y afirmaba que era una persona inocente. Tal ha sido la agravación del problema, que Kiko Hernández decidió someterse a un polígrafo para mostrar la fiabilidad de su información, tras más de 8 años sin hacerlo. En él, Jorge Javier le realizó varias preguntas muy controvertidas y se desveló información que no le gustó nada a las hijas de María Teresa Campos, pues al parecer, Gustavo había estado grabando conversaciones, hablando mal de algunos miembros de la familia y quejándose de la falta de libertad en su trabajo.

🌟Kiko Hernández vuelve a estallar contra Gustavo el chófer: «No me gustaría que, si lo contrato para que cuide a una persona, no la cuide al 100%» 👇 pic.twitter.com/KsQzdzYGae — Seram1 (@Seram110) January 18, 2023

Terelu Campos se sentaba en el programa Sálvame para aclarar todo lo sucedido y tras varias semanas mintiendo o tratando de no hablar sobre el tema, finalmente ha dicho la verdad: “He tenido a lo largo de esta semana conversaciones con Gustavo y mi apoyo a Gustavo no ha variado en absoluto, el apoyo lo tiene, lo tenía la semana pasada y lo sigue teniendo esta”, comenzaba diciendo esta.

La presentadora sabía perfectamente la existencia de las grabaciones hechas a su hermana Carmen Borrego. Los colaboradores que se encontraban en el plató llegaron a la conclusión de que, si sigue defendiendo tanto a Gustavo después de lo que le ha hecho a su hermana, es porque este tenía motivos para hacerlo.

Terelu Campos confiesa lo que sabe sobre Gustavo Guillermo. Fuente: Telecinco pic.twitter.com/SS31OUcVgf — Show España (@ShowEspana) January 20, 2023

Terelu Campos no quiso contar nada más y afirmó que si alguien tenía que hablar y contar lo sucedido era el chófer de su madre, lo que generó mucha intriga entre los presentes, pues esto daba a entender que podría lanzar una exclusiva sobre los hechos en poco tiempo: “No voy a entrar en lo que él haya o no grabado”. Pues asegura que no tiene nada que esconder y por el momento, nadie conoce la razón de seguir mostrándole su apoyo y confiando en él y esperan descubrirlo pronto.