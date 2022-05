Carmen Borrego, destrozada ante las duras críticas a la boda de su hijo

Carmen Borrego ha regresado a ‘Sálvame’ tras la polémica boda de su hijo. La colaboradora ha vivido una tarde muy complicada en Telecinco por lo sucedido durante el fin de semana y se ha derrumbado por las duras críticas recibidas.

La hija de menor de María Teresa Campos se ha enfrentado a las preguntas de sus compañeros por la exclusiva del enlace y otras controversias derivadas de la celebración. Tras explicar su versión de los hechos, la malagueña se ha levantado de la sala donde estaba para salir a los exteriores de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez salió en su búsqueda y le ha preguntado sobre la polémica. «No quiero hablar del tema, no quiero, entendedme. Yo también sufro, que me digan que soy ciudadano de segunda me da igual, pero contra mis hijos no. No soy más que nadie, pero tampoco menos. Llega un momento que ese desprecio hacia mí y mis hijos, te toca. Me parece injusto, no se lo merecen», asegura Carmen Borrego.

Carmen Borrego se derrumba fuera de cámaras tras las polémicas de la boda de su hijo: «Yo también sufro»#yoveosálvame

https://t.co/F8kkvesAo8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 18, 2022

Tras estas declaraciones, ambos han entrado en el plató de ‘Sálvame’ y la colaboradora ha respondido en directo a las preguntas de sus compañeros. La hija de María Teresa Campos no ha querido entrar en el conflicto. Además, la tertuliana ha hablado con Terelu Campos, pero no han mencionado el conflicto entre Alejandra Rubio y su primo.

«Hemos hablado de Alejandra, pero no mal. Esos primos se han querido y se quieren muchísimo», dejaba claro Carmen Borrego ante los rumores de mala relación en su familia. Respecto a la relación de sus hijos con Rocío Carrasco, la andaluza ha comentado que «Rocío y Fidel han tenido muchísima relación con mis hijos y con Alejandra tienen la misma relación que tenemos los demás, no hay diferencias», ha contestado la malagueña.