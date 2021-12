Con el país conmocionado tras el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué, Carmen Borrego decidió hablar en el plató de ‘Sálvame’ sobre el suicidio de su padre, quien se disparó un tiro en la cabeza cuando ella aún era una adolescente: «Hay que dejar de estigmatizar a los familiares y a las personas que sufren esto. La perdida de un familiar es terrible, pero de esta manera es doble terrible. Incluso tú como familiar te avergüenzas. A mí me han preguntado por mi padre y he dicho mil veces que tuvo un accidente», comienza contando la tertuliana del programa.

«Decir esa palabra te cuesta, el aceptar que alguien ha estado a tu lado, que has querido tanto…no has podido ayudar. Me pongo en el lugar de la hija de Verónica y me parece terrible. Me encantaría hablar con ella y decirle todas las fases por las que va a tener que pasar. A veces es cuestión de muchos días, muchos es meses y muchos años. Cuando pasó yo tenía 17 años», añade la colaboradora.

«Se pasa por muchos sentimientos, primero te enfadas con la persona, yo no entendía cómo mi padre nos podía haber hecho eso a mi hermana y a mí. Tuve una época muy mala en la que no me podía quedar sola. Tardas mucho en perdonar esa decisión porque luego pasa el tiempo, por ejemplo, en tu boda dices: ‘Sino te hubieras ido…’, cuando tienes hijos…», expresó con mucho dolor la hija de María Teresa Campos.

«Al final lo aceptas y ves que una persona que hace eso es porque no está bien, al igual que hay personas que se mueren por una enfermedad, esto no deja de ser una enfermedad. Es un acto de mucha valentía hacia la muerte y de mucha cobardía hacia la vida. El dolor permanece ahí siempre», acabó diciendo Carmen Borrego sobre una enfermedad que cada día está más entre las personas.