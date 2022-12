Carmen Borrego estalla contra ‘Sálvame’: «¿Hay alguna manera de que se empatice con el dolor?»

El pasado jueves 22 de diciembre, en la nueva entrega de Sálvame, los colaboradores quisieron hablar de las últimas novedades respecto a la complicada relación que actualmente tiene Carmen Borrego con su hijo. Tras haber comentado diversas cuestiones, la hermana de Terelu Campos ha llamado al programa, visiblemente cabreada.

“¿Hay alguna manera en que tus compañeros, a los que yo aprecio y quiero, y creo que algunos de ellos me quieren, empaticen con el dolor?”, comenzó diciendo Carmen Borrego. “¿Hay alguna manera de que se deje de hacer daño?”, cuestionó. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora quiso ir más allá: “A mí no se me ocurriría poner unas fotos de la familia contraria para joder”.

Aprovechando la llamada, Carmen Borrego quiso mostrarse realmente contundente con los colaboradores de Sálvame: “Lo pido por favor, compañeros. No lo estoy pasando bien. Habrá un momento en el que, si se sigue hablando de este tema, no tendrá solución”, expresó, tratando de hacerles entender el motivo de su reacción.

Carmen Borrego se enfada con los colaboradores e interviene telefónicamente en #yoveosálvame 🍊 https://t.co/1AUoLXY8wa — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 22, 2022

Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Terelu Campos quiso ir mucho más allá en este asunto: “Si hace falta me pongo de rodillas, por favor. Dejad el tema de mi hijo”. A pesar de que entiende el formato del programa en el que trabaja, la colaboradora ha sido clara: “En este caso en concreto, ruego a mis compañeros que me ayuden”.

Jorge Javier Vázquez, que se había mantenido en silencio hasta el momento, respondió a la hija menor de María Teresa Campos: “Tienes la cara de cemento armado”. Sin dar muchos detalles, el presentador confirmó que le acababa de llegar una información realmente crucial. Muchos compañeros creen que Carmen Borrego quería guardar ese dato para el día 2 de enero, día en el que ella ejercerá de directora de Sálvame.

Este es el motivo por el que Rafa Mora no tardó en lanzar esta pregunta a su compañera: “En el programa que vas a dirigir, ¿hay algún tema relacionado con la relación entre tu hijo y tú?”. No solamente lo negó en rotundo, sino que Carmen Borrego quiso dirigirse a Rafa Mora de la siguiente manera: “Eres un reventado porque no te he llamado”. Además, respecto a los comentarios que han hecho los colaboradores sobre su papel como directora, ella ha sido contundente: “Sois muy simples haciendo daño”.