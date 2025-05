No es ningún secreto que es raro no ver a alguien del clan Campos en Telecinco. Terelu Campos ha estado concursando en Supervivientes 2025, pero también trabaja como colaboradora en De Viernes. En cuanto a Carmen Borrego y Alejandra Rubio, son tertulianas habituales de Vamos a ver. Lejos de que todo quede ahí, hace unas semanas, José María Almoguera comenzó a formar parte del equipo de TardeAR. Por lo tanto, es inevitable que en estos programas no se hable de las novedades que surgen respecto a esta familia, así como de sus exclusivas. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido el pasado jueves, cuando los compañeros de Vamos a ver contaban con Carmen como colaboradora. Su objetivo es que hablase de los vídeos que han salido a la luz sobre la boda de su hijo y Paola Olmedo. «Sois una fuente inagotable, de la que a veces mana agua cristalina y otras más turbia», aseguró Joaquín Prat.

«Sobre este vídeo voy a ser muy breve», adelantó la hija de María Teresa Campos. Tras ver las críticas de su ex nuera por su actitud en los preparativos previos al enlace, Carmen quiso tirar de ironía: «No te preocupes, Paola. En la próxima boda lo voy a hacer genial». Adriana Dorronsoro, colaboradora de Vamos a ver, no dudó en hacer el siguiente comentario: «Con María vas a estar más tranquila, si se casa», refiriéndose a la actual pareja de José María Almoguera. «Es un vídeo que hace Lecturas como un making off de la boda, se hace siempre cuando hay una exclusiva. Me gustaría aclarar que tanto Paola como José María lo han cedido cordialmente a su programa, TardeAR». Fue entonces cuando Pepe del Real no dudó en pronunciarse: «Me sorprende que no saquéis tajada de esta historia». Unas palabras que sentaron muy mal a la hermana de Terelu Campos.

Hasta tal punto que no tuvo reparos a la hora de estallar en directo: «Un día me voy a levantar y me voy a ir. Ya está bien de faltas de respeto». Lejos de que todo quede ahí, se dirigió directamente a Pepe del Real: «Yo aquí, a todo el mundo, lo respeto. Creo que yo me merezco el mismo respeto que tú y todos los que estáis».

Y añadió: «Hay formas y formas de decir las cosas. Tú también sacas tajada de mi vida y de la de mi familia, todos los días». El periodista quiso recordar algo a la tertuliana: «Todos sacamos tajada. Todos». El enfado de la tía de Alejandra Rubio aumentó considerablemente: «A ver si tú eres el único que puede hablar y mi familia no. Es que ya me voy a cabrear».

Lejos de que todo quede ahí, la madre de José María Almoguera fue más allá: «El chiclecito lo estiráis vosotros más que nosotros. Yo me siento aquí y no decido los contenidos». Pepe del Real no tardó en responder: «No es por ti, es por tu hijo y tu ex nuera que te acusan de sacar tajada y la sacan ahora, permitiendo que quedes mal y nerviosa».

«No han sacado tajada, que es una palabra muy fea, y estiramos el chicle, pero también lo estiráis vosotros», aseguró Carmen Borrego en Vamos a ver. Fue entonces cuando Joaquín Prat trató de zanjar el asunto con una pregunta a su compañera: «¿Fue un día feliz?». Ella respondió con sinceridad: «Para mí fue un día súper feliz. Yo vi a mi hijo muy feliz, y decir otra cosa mentiría».

«Preparar su boda fue una de las cosas más bonitas que hice, y lo hice como si fuera su primera comunión, que no le faltara nada», aseguró la colaboradora. Alessandro Lequio, como era de esperar, no dudó en compartir su opinión: «Con todo el respeto del mundo. Las injerencias de las suegras en las bodas es de una torpeza absoluta, porque es entrar de una muy mala manera en la futura vida de tu yerno o nuera».