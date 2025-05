Supervivientes: Tierra de Nadie regresó un martes más al prime time de Telecinco y lo hizo con el objetivo de poner al día a la audiencia del formato respecto a todo lo acontecido en la isla durante los últimos días, que no ha sido poco. Además de conocer el nombre del primer salvado de la semana y de los resultados del test de embarazo de Anita Williams, el público también tuvo la oportunidad de ser testigo del adiós de Terelu Campos. Y es que, la colaboradora televisiva regresó al formato, por segunda vez, como enviada especial. Pues, como se pudo ver, tuvo que llevarle una llave a los concursantes para que pudiesen abrir una caja que contenía un pergamino importante.

Su objetivo en el programa ha sido cumplido. De hecho, la tertuliana se ha quedado unos cuantos días más con los participantes. A pesar de todo, Carlos Sobera conectó con ella en directo para contarle que su labor en Honduras había terminado de manera oficial, para siempre. Por lo tanto, Terelu Campos cogería un vuelo con destino a España esa misma noche. Eso sí, aunque su estancia en la isla ya concluyó, el presentador vasco no dudó en bromear con ella y preguntarle si quería quedarse más tiempo. «También me quiero ir», indicó ella.

Antes de continuar con el programa, la organización le ofreció la oportunidad de hablar en directo con su hija, Alejandra Rubio. De esta manera, madre e hija se pusieron al día respecto a lo acontecido durante los últimos días. Eso sí, la joven no dudó en ser sincera con ella y hacer una valoración de su regreso a Honduras. «Lo has hecho fenomenal. Nos hemos reído un montón contigo y hemos disfrutado muchísimo. Has hecho muy bien en volver», le dijo.

Asimismo, lejos de quedar ahí, quiso comentar con ella uno de los temas más abordados durante las últimas galas: su inesperado romance de juventud con Álvaro Muñoz Escassi. «Te veo mejor allí que aquí. Porque este rollito que me traes con Montoya a mí me tiene intrigada», indicó con humor. Pues, la colaboradora ha dejado claro que es muy simpatizante del ex concursante de La isla de las tentaciones.

«¡Por cierto! ¡Que no se me olvide! Lo de Escassi me lo tienes que contar… yo pensaba que nos contábamos todo», agregó Rubio. Un comentario donde no pasó desapercibido su tono de reproche. Pues, tal y como la influencer contó en el plató de Supervivientes, ellas se lo cuentan todo. Pero, parece ser, que esa parte de la vida de su madre era completamente desconocida para ella.

Eso sí, antes de dar por concluido el paso de Terelu Campos por el reality, la organización le propuso hacer el temido puzzle azul que intentó hacer durante su primera visita al concurso. Un juego que se le complicó bastante y que no llegó a ejecutar como era debido.

Sin embargo, de los errores se aprende. La hija de María Teresa Campos logró realizar el puzzle a la perfección y no pudo evitar mostrarse emocionada por ello. Un hito para ella y por el que quiso agradecer a su amiga Paloma, que siempre le ha dado muchos consejos.