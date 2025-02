Carmen Borrego, contundente con José María Almoguera: «Tengo que hablar con él»

La familia Campos no tiene problemas en darse a conocer públicamente, de eso no cabe duda. Durante los últimos años, uno de los rostros que, poco a poco, ha ido haciéndose conocido ha sido el de José María Almoguera, el primogénito de Carmen Borrego. Aunque, a priori, quería mantener su vida lo más alejada del foco mediático, sus diferencias familiares le han llevado a protagonizar varias portadas de revistas y exclusivas en platós de televisión. Una situación que generó una gran tensión entre madre e hijo, como se ha podido ver. Pero, parece ser, que han conseguido resolver sus discrepancias. De hecho, la hermana de Terelu Campos no duda en acudir al plató de GH DÚO para ejercer de defensora de su hijo.

Sin embargo, por mucho que hayan manifestado su buena relación, lo sucedido no se puede cambiar. La pasada noche del 16 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión del debate de GH DÚO. Un encuentro donde Carmen Borrego vio cómo su hijo hablaba con Marieta de lo sucedido entre ambos. «Entiendo que tú estés en un programa, estés lejos y te sorprenda la situación de que me he separado, pero a mí me hunde que te centres más en lo que se haya dicho de por qué me he separado, que en el hecho de que me estoy separando y estoy solo», le dijo a su compañera. Unas palabras con las que hizo alusión a la salida de la colaboradora televisiva de Supervivientes 2024.

«Y eso se le suma que yo, con un niño de 7 meses, me divorcio. Tú te has divorciado con hijos y sabes lo que es», agregó. José María Almoguera se siente dolido por la forma que tuvo de actuar su madre durante su divorcio. «Tú no tienes que ponerte a pensar en que tú y yo estamos mal y acrecentar esa distancia entre tú y yo. A lo mejor lo que necesito en ese momento es que pares y me ayudes. Eso me dolió mucho», le dijo el concursante a Marieta.

Lejos de dejarlo ahí, el participante habló de la exclusiva que se dio cuando se anunció su paternidad. «Se decidió que no, aun así se hizo», confesó. «No son cosas que se puedan olvidar de un día para otro, si esto se vuelve a repetir esto sí que es irreconciliable, perdonas una vez, dos ya no», señaló.

Carmen Borrego se sincera en el plató de ‘GH DÚO’

La colaboradora televisiva, tras ver las imágenes de su hijo, se sinceró con Ion Aramendi, el presentador del programa. «Yo ya he pedido perdón por este tema, tengo que hablar con él. Mi intención no es mirar para atrás, me quedo con lo que pasó el jueves. He ido tomando conciencia de lo que ha sufrido y de yo no he podido estar a su lado, pero no porque yo no haya querido, le he escrito en muchas ocasiones, nunca he dejado de escribirle», explicó.

Borrego confiesa que no sabía que su hijo lo estaba pasando tan mal durante ese momento. Pero, lo comprendió con el paso del tiempo. «Él no se quería separar, se casó muy ilusionado, quiso formar una familia y que se rompiera eso, a él le ha roto. Pero no me ha dejado estar a su lado, yo he pasado noches llorando, he llegado a pensar que me iba a poner enferma por saber que él estaba sufriendo y que no podía estar a su lado», dijo.

La colaboradora ha manifestado que ella también quiere reconciliarse con su hijo. De hecho, ha dejado claro que, si por ella fuera, no habría más polémicas. «Creo que se puede discutir sin enfadarse, no se tiene que estar siempre de acuerdo. Pero eso no tiene por qué distanciarnos. Hay que hablar las cosas porque hablando se crean unos cimientos. Mi único objetivo es tirar para adelante y volver a ser una familia», sentenció.