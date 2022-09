Carmen Borrego asegura que Terelu Campos “aún no ha cobrado nada” de Pipi Estrada

Pesadilla en el paraíso es el nuevo reality de Mediaset. Después de varias semanas en emisión, hemos conocido el nombre del primer expulsado: Pipi Estrada. Finalmente, ha regresado a su puesto de trabajo en Sálvame, y lo ha hecho con varios frentes abiertos. Una de las compañeras que ha querido enfrentarse a él ha sido nada más y nada menos que Carmen Borrego.

La colaboradora de Sálvame se mostró contundente desde un primer momento: “Llevas diciendo desde que llegaste al programa que estás aquí para pagarle a Terelu, como que ella es la responsable, cuando la gente sabe que no”. Por si fuera poco, Carmen Borrego aprovechó la ocasión para ir mucho más allá:

“Me gustaría que explicaras al público dónde está el dinero, porque Terelu no ha cobrado una peseta. A la que tú dices que estás pagando, no la estás pagando”, espetó. Como era de esperar, Pipi Estrada no tardó en defenderse de las diversas acusaciones de la que, durante un tiempo, fue su cuñada.

Carmen Borrego niega que su hermana, Terelu Campos, reciba dinero de Pipi Estrada: «Terelu no ha cobrado una peseta” #yoveosálvame https://t.co/3IKB5wKyMQ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 20, 2022

“Tendréis que preguntar entonces. Está muy clarito”, comenzó diciendo el ex concursante de Pesadilla en el paraíso. “Esto es muy fácil. Tú vas a la administración de La Fábrica de la Tele y preguntas cuánto se me ha descontado. Ahí tienes una cantidad importante. Tendréis que preguntar a vuestro abogado”, aseguró el periodista deportivo.

Como era de esperar, muchos fueron los tertulianos del programa de Telecinco que quisieron opinar al respecto. Un claro ejemplo lo encontramos en Belén Esteban, quien no tardó en acusar a Pipi Estrada de hacer algo que le recordaba a Toño Sanchís, su ex representante: “Me parece vergonzoso que sigas teniendo una deuda y que la justicia no llegue hasta el final”.

Es entonces cuando el tertuliano quiso cortar de raíz la conversación: “No tengo nada más que decir, ya he pagado 300.000 euros a Hacienda”. Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, compartió su punto de vista sobre este complicado asunto: “Yo creo que Terelu tendría que hablar, aunque creo que ella no quiere porque supone rebajarse. Debería hablar y explicar todo de una vez”.