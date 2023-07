Carly Rae Jepsen regresa con ‘The Loviest Time’, un álbum muy especial

Carly Rae Jepsen ha vuelto por todo lo alto. La artista presentó el pasado viernes The Loveliest Time, su esperado nuevo disco. Se trata del séptimo álbum de su carrera, tras haberse convertido en una de las voces más reconocidas a nivel internacional.

El álbum contiene un total de 13 canciones que fueron presentadas por primera vez en un crucigrama al estilo del New York Times, y que tras su lanzamiento, no han tardado en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales.

Con canciones como Anything to Be with You, Kamikaze, After Last Night, Aeroplanes, Boy, Kollage, Psychedelic Switch, So Right o Come Over, no cabe duda de que estamos ante uno de los lanzamientos discográficos más potentes de lo que va de año.

Release Day euphoria – just floating on a cloud! Thanks for all the love so far on The Loveliest Time! 🎈Means so much to me. pic.twitter.com/Npd6hQ2QHd — Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) July 29, 2023

En el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Carly Rae Jepsen compartió una reflexión personal, en la que reveló que el hilo conductor del álbum surgió como resultado de experimentar un período de positividad después de una etapa de aislamiento.

“Conocí la soledad y descubrí la belleza en ella. El tiempo más solitario me enseñó que el crecimiento viene de estar plantado en la oscuridad. Pero ahora el mundo se ha vuelto a abrir y, a su vez, nosotros también», comenzó a explicar la artista.

Y añadió: «Es tiempo de celebración y de que todas las lecciones que hemos aprendido estallen en acción gozosa. El momento más encantador. Realmente no puedo llamarlo lados abdominales como si fueran ideas descartadas: es el conjunto completo de un cuerpo de trabajo que me enseñó mucho sobre el amor, la soledad y sobre mí mismo».