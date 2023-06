Carly Rae Jepsen no decepciona con ‘Shy Boy’, su nuevo single

Carly Rae Jepsen, con el paso de los años, ha ido convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas en todo el mundo. En numerosas ocasionas ha demostrado que tiene un enorme talento para la música pero, sobre todo, tiene un estilo absolutamente personal con el que ha conseguido cautivara miles de personas.

Recientemente, Carly Rae Jepsen anunció el lanzamiento de un nuevo y esperado sencillo. Un tema que llevaba por título Shy Boy. Como era de esperar, las expectativas eran realmente altas y, tal y como nos tiene acostumbrados, ha conseguido superarlas con creces. ¡Estamos ante un espectacular estreno!

Debemos recordar que Carly Rae Jepsen, en octubre de 2022, sacó a la luz un quinto trabajo discográfico, titulado The Loneliest Time. De esta manera, Shy Boy llega como el comienzo de una nueva etapa de su trayectoria profesional. Un tema absolutamente perfecto para hacernos una idea de todo lo que está por venir.

Don’t rule out the quiet ones. ☺️💘

Shy Boy is out now! https://t.co/E1EESHa39f pic.twitter.com/aBLqjpPPgP

— Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) June 23, 2023