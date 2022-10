Carly Rae Jepsen emociona con ‘The Loneliest Time’, su álbum

El pasado viernes vio la luz el nuevo disco de Carly Rae Jepsen. Un disco titulado The Loneliest Time, en el que la artista comenzó a trabajar en el año 2020 en plena pandemia, bajo un sentimiento de profunda soledad que lejos de aterrarle, le inspiró a componer un nuevo disco.

Se trata de uno de los álbumes más especiales de la carrera de Carly Rae Jepsen. Un disco que gira en torno a la verdad y a la soledad, en el que la artista se ha desnudado en cada una de las canciones, mostrando su parte más sincera, emocional y vulnerable.

«Este álbum se armó de forma aislada, pero cobró vida en el camino. Lanzar The Loneliest Time ha sido divertido, curativo, aterrador, tonto, ¡de alguna manera todo a la vez», escribió la artista en sus redes sociales sobre la inspiración de su nuevo disco.

I’ve been waiting a very long time to be able to say this, but… The Loneliest Time, my baby is here. https://t.co/z1iFCpBQZE pic.twitter.com/rrz2jRMgBc

