Carlos Rivera recuerda a su padre en el primer concierto tras su fallecimiento

El artista mexicano Carlos Rivera no dudó en recordar a su padre durante el primer concierto tras su fallecimiento hace apenas una semana, dedicándole unas emotivas palabras tanto sobre el escenario como una vez finalizado el concierto, a través de su cuenta de Instagram.

Menos de una semana después del fallecimiento de su padre, Carlos Rivera se subía de nuevo al escenario para cumplir con sus compromisos profesionales. No obstante, quiso dedicarle el concierto a su padre, escribiéndole además un precioso texto que acompaño junto a un vídeo en el que aparece con su padre en el backstage de uno de tantos conciertos a los que acudió.

«Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hacía todo lo posible por no perderse ninguno y la última llamada que tuve con él, fue que quería venir a mi palenque en Zacatecas. Hoy estoy aquí pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi ultimo concierto en México estuvo conmigo», escribió el artista.

«Este recuerdo es antes de mi presentación en Viña Del Mar, donde siempre soñó con verme y ahí estuvo para verme ganar las gaviotas de plata y de oro. Hoy todos mis logros van para él y por él. Hasta el cielo Papito. Y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando», concluye el texto escrito por el artista tras el concierto.

Unos días antes, Carlos Rivera se despidió de su padre a través de un emotivo mensaje. «Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo? A mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció», escribía.

«Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome: ‘Mi niño’. Hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad», concluía su emotivo texto. Un texto que se llenó de mensajes de apoyo hacia el artista en estos duros momentos.