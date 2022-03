Carlos Herrera fue uno de los invitados de este miércoles del programa ‘Las tres puertas’. El reconocido periodista concedió una entrevista sin filtros a María Casado, en la que se pronunció por primera vez sobre los dos intentos de asesinato que sufrió por parte de ETA.

«El ser un tipo como tú, que no tiene miedo a hablar y a decir las cosas como las piensa, en este país, significaba que te jugabas la vida hasta no hace mucho», introdujo María Casado.

El presentador decidió hablar sin tapujos y reveló en el programa de La 1 de Televisión Española que en dos ocasiones, la organización terrorista intentó atentar contra él. «No me la jugué solo yo, se la jugó mucha gente y muchos la perdieron. Yo la esquivé dos veces. Una de ellas, no sé si por torpeza del que montó el operativo, o porque la abrí por la zona no indicada», señaló.

Carlos Herrera: "Hay gente que a veces cree que está él solo, que tirando del cable del micrófono no hay nadie detrás y a veces pierde el control de las cosas que dice".

A continuación, Carlos Herrera reveló que recibió una bomba dentro de una caja de puros. «Me mandaron una bomba al trabajo. Yo la recogí en mano y la abrí en el ascensor. Error mío, porque en caso de haber estallado pues…», recordó sin terminar la frase.

Pero ese no fue el único intento de asesinato que sufrió por parte de ETA. Fueron a por él en una segunda ocasión, sin embargo, el presentador se encontraba fuera de España. «La otra estaban esperando abajo unos días, pero yo ya no estaba aquí, sino en Miami. Eso me salvó la vida, lógicamente», reveló.

Tal y como explicó a María Casado, a pesar del peligro, nunca se le pasó por la cabeza abandonar el periodismo. «No es una sensación agradable, pero tampoco insuperable. Si tienes cierto convencimiento en lo que haces, crees que es justo, tienes suerte y tomas medidas de precaución, puedes seguir adelante. Otros no ha tenido tanta suerte y hemos visto como han caído, desgraciadamente, por la gente de ETA», sentenció Herrera.