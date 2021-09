‘Secret Story’ se ha convertido en uno de los realities que más está dando de qué hablar en los últimos años. Es un formato similar a ‘Gran Hermano’ aunque cuenta con una significativa diferencia: todos los concursantes, entre los que se encuentran Canales Rivera y Cynthia Martínez, esconden un secreto.

Ellos han sido una de las sorpresas de esta edición. Bien es cierto que, desde antes del estreno, se sabía que Canales Rivera entraría en la casa de ‘Secret Story’, pero lo de Cynthia Martínez fue toda una sorpresa. Hasta el día de su estreno no supimos que formaría parte del casting de esta primera edición del conocido reality.

Entre los dos hubo un romance, algo que supuso la ruptura sentimental entre Canales Rivera y su novia, Isabel Márquez Prado. A pesar de lo sucedido, ella decidió dar una nueva oportunidad al diestro. El programa ha conseguido que José Antonio y Cynthia vuelvan a verse las caras y, aunque al principio no se dirigían la palabra, parece que han empezado a acercar posturas.

¿Cómo acabará el acercamiento entre Canales y Cynthia?

🔄 Van a tener una relación cordial

❤️ Se volverán a liar#Secret20S https://t.co/E5C3f262SN — Secret Story España (@SecretStory_es) September 20, 2021

“Te creías que íbamos a ser tú y yo los protagonistas”, comenzó diciendo el primo de Kiko Rivera a la concursante de ‘Secret Story’. Ella no tardó en responder: “Ya vendrá, que yo te he puesto fino”. Hablando de esa pequeña relación que mantuvieron, los dos tienen opiniones completamente diversas.

“Yo no quiero hablar del tema”, aseguró el diestro mientras que ella fue contundente, ya que tiene claro que se trata de “un tema del que se tiene que hablar”. Canales Rivera se sinceró: “No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió y bastante sufrí. No merece la pena”. Además, añadió: “A lo mejor me apetece decirte cosas que se van a quedar entre tú y yo”.

Lo cierto es que, después de todo lo vivido en diversos platós de televisión, tanto Canales Rivera como Cynthia Martínez se permiten el lujo de bromear sobre lo sucedido. Por si fuera poco, cabe destacar que su convivencia en la casa de ‘Secret Story’ está siendo de lo más cordial, algo que ni tan siquiera ellos esperaban que sucediera.