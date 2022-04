Este viernes verá la luz ‘Familia’, el nuevo disco de Camila Cabello. Para ir abriendo boca, durante los últimos meses la artista ha ido lanzando los primeros adelantos del disco, entre ellos, ‘Bam Bam’, su nueva colaboración con Ed Sheeran que ya es un éxito mundial.

Ahora, la artista acaba de estrenar una versión especial karaoke de su colaboración con Ed Sheeran y además, ha anunciado que Willow, la hija de Will Smith también formará parte del disco, y estrenará un videoclip junto a ella el mismo día del lanzamiento del álbum.

En cuanto al videoclip de la versión karaoke de ‘Bam Bam’, en el, aparece Camila Cabello en algunas de las partes del rodaje del videoclip oficial de su canción con el artista británico, junto a la correspondiente letra de la canción para que sus fans puedan cantarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por camila (@camila_cabello)

Para este vídeo, la artista ha utilizado imágenes que habían sido descartadas de la grabación del videoclip de ‘Bam Bam’. Unas imágenes que dan lugar a un nuevo videoclip muy divertido, en el que se puede ver lo bien que se lo pasó Camila durante el rodaje de su proyecto junto a Ed Sheeran. Una canción se ha convertido en uno de los temas más escuchados del momento en todo el mundo.

En cuanto a su nuevo disco, ‘Familia’ estará formado por canciones en las que Camila ha colaborado con artistas de la talla de: ‘Bam Bam’ con Ed Sheeran, Don’t go yet, Oh na na con Myke Towers y Tainy, así como de canciones en solitario como: Psychofreak, La buena vida o Lola. 12 canciones que sus fans podrán escuchar a partir de este viernes 8 de abril.

Tracklist completo de ‘Familia’:

1. Familia

2. Celia

3. Psychofreak (con WILLOW)

4. Bam Bam (con Ed Sheeran)

5. La Buena Vida

6. Quiet

7. Boys Don’t Cry

8. Hasta Los Dientes (con María Becerra)

9. No Doubt

10. Don’t Go Yet

11. Lola (con Yotuel)

12. Everyone At This Party