El pasado viernes, la artista catalana Rosalía estrenó ‘Motomami’, su tercer trabajo discográfico. Tras tres años de duro trabajo, sus fans por fin pueden deleitarse con este experimental trabajo que, entre otras características, navega por un sinfín de sonidos, además de lanzar una serie de indirectas a C Tangana.

La intérprete de ‘Saoko’ siempre se ha caracterizado por no tener un estilo fijo. Prueba de ello es su reciente disco, que bebe de varias fuentes e influencias en las que podemos destacar la religión, la familia, la cultura japonesa y la fama dentro de la propia industria.

Además, también hay narrativas personales en este trabajo, como su relación actual con uno de los símbolos del reggaetón, Rauw Alejandro en ‘Hentai’, los lazos sentimentales que la unen con su familia en ‘G3N 15’ o incluso, su pasado con el rapero español, C Tangana, una etapa que sigue estando presente al menos para los fans de ambos artistas.

Bien es cierto que, el primero en iniciar esta guerra mediática fue el intérprete de ‘Ingobernable’, quien en su tema de ‘Mala Mujer’ pintó a su expareja como una «femme fatale con uñas de gel». Aunque esta no es la única referencia que hace C Tangana de Rosalía, ya que algo parecido ocurre de nuevo en ‘Demasiadas Mujeres’ donde hay un verso donde parece ir dirigido a la artista catalana: “No me puedo olvidar, de la que dijo que siempre pa’ siempre estaría pa’ mí”.

«C. Tangana se ha querido como copiar un poco» pic.twitter.com/hxJNUe0HxQ — pele (@paco_sanz) March 17, 2022

Sin embargo, en su nuevo proyecto, Rosalía reincide en este asunto, aunque desde una posición más calmada cuanto menos. A la vista está que para ella la relación está más que supera, aunque parece que para Antón no.

Aunque la cantante también ha lanzado indirectas a su expareja. La primera la podemos ver en ‘La Fama’, tema en el que hace referencia a uno de los problemas que tuvieron en su relación: “Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad”. En ‘Candy’, mete otra marcha y dice directamente: “Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte, llevaba tu esclava para pensarte, pero de olvidarte yo ya hice un arte”

Sin embargo, lejos de continuar este intercambio de reproches, ‘Como un G’ es una prueba de sus intenciones: “Si no lo puedes tener lo tendrás que soltar, no estoy a tu lado pero te deseo paz y libertad. Que siempre te querré aunque no te tenga, que siempre me tendrás aunque no me quiera”.