BTS anuncia su separación para hacer el servicio militar obligatorio

Los fans de BTS se han llevado una mala noticia este lunes. La boyband surcoreana ha anunciado su separación temporal, con el fin de cumplir con sus obligaciones en servicio militar obligatorio de Corea del Sur, tal y como ha confirmado su productora, Big Hit Music.

A través de un comunicado, Big Hit Music explicó que, después de anunciar la banda el verano pasado el inicio de una etapa de proyectos individuales, «es el momento perfecto» para cumplir con el servicio militar y que los siete «consideran un honor» el deber hacerlo.

“Estamos orgullosos de anunciar hoy que los miembros de BTS seguirán adelante con sus planes de cumplir con el servicio militar. Tras el fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para Expo Mundial de 2030, y con cada miembro del grupo embarcado en proyectos individuales, es el momento perfecto y los miembros de BTS están orgullosos de servir”, se puede leer en el comunicado.

