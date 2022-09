Britney Spears: su respuesta a la comentada entrevista de sus hijos

Jayden Federline, el hijo mayor de Britney Spears, concedió una entrevista después de que su madre les acusase de haberla abandonado. Una entrevista que ha dado mucho que hablar, y a la que tal y como se esperaba, la artista estadounidense ha respondido con contundencia.

En cuanto a la relación con su madre, Jayden expresó que: «Llevará tiempo y esfuerzo repararla. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo», comentó en ITV News, afirmando que confía que tarde o temprano haya un acercamiento y puedan limar asperezas.

El adolescente también habló de la gran relación que tienen su hermano y él, «Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente», así como también habló sobre la polémica de su abuelo y de su padre con la princesa del pop. Una entrevista a la que Britney Spears ha reaccionado con dureza.

«Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente conocer que piensen que no estaba a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente», comienza el texto escrito por la artista.

«Ayudé a vuestro padre que no ha tenido trabajo en 15 años. Asumo que es más fácil para vosotros no tener a alguien que los controle para asegurarse de que están haciendo sus deberes. Estoy segura de que los estándares de tu padre fumando hierba todos los días benefician tu vida diaria, a los 15 y 16 años, para formar parte de una generación genial», añade.

En el mismo texto, Britney Spears también hace alusión a los problemas asociados a la salud mental: «En cuanto a mi salud mental, mi querido niño, comprende que debes aprender a coger un libro y leerlo antes de pensar siquiera en mi intelecto. Dile a tu padre que intente, al menos, cortar el césped».

Finalmente, la artista concluye su comunicado añadiendo que: «Si honestamente puedes sentarte y decir con tu sensible y brillante mente que lo que me hicieron la abuela y el abuelo estuvo bien, y que no son malas personas… Entonces sí tengo que decir que fracasé como madre y espero una charla contigo, y con tu padre, cara a cara para tratar de aprender lo que es bueno».