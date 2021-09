Este martes Britney Spears sorprendió al mundo al eliminar su cuenta de Instagram. Tras el anuncio de su compromiso con Sam Asghari, la artista estadounidense ha decidido tomarse un descanso de las redes sociales. Una decisión con la que en un principio preocupó a sus fans.

La artista acumulaba en Instagram más de 34 millones de seguidores. Una plataforma que durante los últimos años, ha sido la única forma de contacto entre la ex princesa del pop y sus fans, sin embargo, necesita desconectar un tiempo del mundo virtual.

Tras generar cierta preocupación entre sus fans, Britney Spears utilizó su cuenta de Twitter para explicar que se trata de una decisión que ha tomado ella misma. Y lo hace no solamente para celebrar su reciente compromiso y desconectar así de la “necesidad” de estar todo el día conectado.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

«No se preocupen amigos, solamente me estoy tomado un descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. ¡Estaré de vuelta pronto», escribió a través de su cuenta de Twitter. Un mensaje tranquilizador con el que dejó claro que no ha pasado nada de lo que sus fans deban preocuparse.

El Instagram de la artista era muy llamativo. Britney compartía imágenes casi a diario, las cuales, según algunas teorías surgidas en Internet, incluían mensajes ocultos en contra de la tutela legal que su padre ejercía sobre ella desde hacía unos cuantos años.

Después de todo el proceso judicial, la artista se ha vuelto mucho más explícita a la hora de hablar de estos años en los que su vida ha estado a cargo de su padre, pues no poseía ni siquiera libertad económica.

La semana pasada, el padre de la artista pidió al tribunal que quería poner fin a la tutela de su hija. “Como el señor Spears ha dicho una y otra vez, lo único que quiere es lo mejor para su hija. Si la señorita Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el señor Spears cree que debería tener esa oportunidad», expresa la abogada de Jamie Spears en un comunicado.

Bringing it back to the 2000s when everything was simpler before social media !!!! Should I bring these outfits back 😜💁🏼♀️👗📸 ???? PS I copied Reese Witherspoon 😉🤷🏼♀️🙊 !!!! pic.twitter.com/PUOTFJmfcg

— Britney Spears (@britneyspears) May 10, 2021