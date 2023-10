Britney Spears desvela el motivo por el que posa desnuda en sus redes sociales

Se siguen descubriendo episodios de la vida de Britney Spears gracias a la salida a la venta de La mujer que soy, su libro de memorias que ya que está a la venta en Estados Unidos. Aunque a España no llegará hasta el 26 de octubre, siguen descubriéndose algunos de los episodios de su vida que cuenta, como por ejemplo en el que explica el motivo de sus bailes semidesnuda en redes sociales.

Desde hace tiempo tiene acostumbrados a sus fans a escandalizar con sus bailes con poca ropa, ya sea en bikini o con vestidos que dejan poco a la imaginación. El último, en el que trató de imitar una coreografía de Shakira con un par de cuchillos en las manos, ha sido la causa de que muchos vuelvan a preocuparse por su estado de salud mental. Ella, muy enfadado, ha dejado claro que se trataba de una coreografía y que los cuchillos eran de atrezzo.

«Sé que muchas personas no entienden por qué me encanta tomarme fotos desnuda o en vestidos nuevos», dice en la publicación. La explicación la ofrece también a sus lectores, y tiene mucho que ver con una adolescencia marcada por su exposición ante los medios al convertirse en una estrella del pop.

«Creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, presionados y posados para la aprobación de otros, entenderían que obtengo mucha alegría al posar de la manera en que me siento sexy y al tomar mi propia foto», dice la cantante.

Estas publicaciones le ha dado más de un problema a la artista, que parecen no gustar nada a sus hijos Jayden y Preston. Kevin Federline, el padre de los adolescentes, ha dejado claro en más de una ocasiones que este comportamiento es un problema para ellos, ya que se tienen que enfrentar a los comentarios sobre el comportamiento de su madre cada vez que van al instituto.

La última polémica sobre su vida y de la tutela de su padre, de la que que se pudo librar parcialmente en 2021, estuvo provocada por unos de esos vídeos. Al verla bailar con dos cuchillos muchos pensaron en que no estaba atravesando un buen momento y que puso en peligro su integridad física de forma innecesaria, tanto que incluso la policía acudió a su domicilio para verificar que se encontraba bien después de una llamada de un amigo o familiar cercano.

Britney Spears, muy enfadada con la repercusión de su libro

Tras conocerse las primeras filtraciones de sus memorias, la cantante ha dejado claro que está muy molesta en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: «¡¡¡El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera!!! Ese era yo entonces… ¡¡¡Eso ya quedó en el pasado!!!! No me gustan los titulares que leo… ¡¡¡es exactamente por eso que dejé el negocio hace 4 años!!!».

El mismo aprovecha para atizar a la prensa: ¡¡¡Ojalá pueda iluminar a las personas que en la mayoría de los casos se sienten particularmente solas o heridas o no entendidas!!! Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y ¡¡¡es tonto y tonto!!! ¡¡¡He seguido adelante desde entonces!!!