Britney Spears desvela cómo fue su primer encuentro con Taylor Swift

Britney Spears ha compartido por Instagram como conoció a Taylor Swift. Estos dos grandes iconos del pop se conocieron mucho antes de que la cantante de Anti-Hero sacara su primer disco, que publicaría 6 años después del encuentro .

Y es que, tal y como ha revelado la cantante en una reciente publicación de Instagram, fue en 2000 cuando se produjo el primer encuentro de estas dos artistas. La artista de 41 años se encontraba de gira con su Oops Tour, cuando el asistente del manager de la princesa del pop llamó a su puerta. «Tengo a una chica llamada Taylor que quiere entrar y cantar para ti.» Así fue como presentaron a las dos estrellas.

«Entraron y ella cantó una hermosa canción con su guitarra. Dije ‘wow, es increible!’ Nos hicimos una foto y después ella se convirtió en la mujer del pop más icónica de nuestra generación. Es muy guay que toque en estadios, y prefiero sus vídeos por encima de cualquier película cualquier día», continuaba comentando sobre la anécdota. En aquel momento, Taylor Swift tenía tan solo 11 años.

Aún así, la foto que publicaba Britney no corresponde al momento que cuenta. Esta foto en cuestión es del año 2003, cuando Britney invitó a la joven Taylor a un campamento artístico para niños y adolescentes desfavorecidos. La segunda fotografía fue tomada en 2008, en la gala de los MTV Video Music Awards, cuando Swift estaba a punto de sacar su segundo disco, Fearless, que marcaría el impulso de la cantante de manera internacional.

“I want her to win.. I want Britney to take over the world again” – Taylor Swift on Britney Spears pic.twitter.com/hdXW6JqkQh — KingSpears (@godkneebitch) November 12, 2023

Ahora, 23 años después del encuentro, Taylor Swift está en lo más alto de su carrera y Britney Spears, se ha convertido en un icono del pop. Además, la intérprete de Baby One More Time ha publicado recientemente sus memorias llamadas The Woman In Me y se recupera tras su última polémica acerca de su aborto durante su relación con Justin Timberlake.