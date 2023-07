Britney Spears confirma la fecha de lanzamiento de ‘The Woman in Me’, su esperado libro

Britney Spears ya es historia del mundo de la música tanto por su gran éxito como por el trágico suceso que marcó su vida. Con más de 100 millones de discos vendidos y mucho que contar, la cantante ha decido lanzar un libro con sus memorias.

La obra en cuestión se llamará Woman In Me y estará disponible el 24 de octubre, aunque ya se puede reservar. En ella se abordarán todas las facetas de la vida de la artista desde su maternidad, la fama o la libertad pasando por la fe y otros temas más espirituales según han revelado fuentes editoriales.

We are honored to be publishing THE WOMAN IN ME by pop icon @BritneySpears. Spears’s groundbreaking book illuminates the enduring power of music and love—and the importance of a woman telling her own story, on her own terms. On sale 10/24! Pre-order here: https://t.co/IySkrd0lVd pic.twitter.com/6WWezbSWCr

— Gallery Books (@GalleryBooks) July 11, 2023