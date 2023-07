Britney Spears: se filtra el vídeo que confirma la agresión de la artista

Hace tan solo unos días Britney Spears era víctima de un suceso deleznable. La cantante fue abofeteada por un miembro del equipo de seguridad de un jugador de baloncesto en el momento en el que quiso acercarse a él para saludarlo. Tras ello, la versiones de los involucrados han diferido por completo, llegando a tachar a Spears de acoso.

Sin embargo, el medio estadounidense TMZ ha sacado a la luz lo que de verdad ocurrió en el momento del suceso. A través de un video que ya circula por las redes sociales, se puede apreciar perfectamente como la cantante se acerca al deportista, Victor Wembanyama, jugador de los San Antonio Spurs de la NBA, sin invadir su espacio personal en ningún momento.

Here’s the video of the altercation between Britney Spears and Victor Wembanyama’s security guard in Las Vegas.

The guard will not face any charges for the incident.

