Billie Eilish se sincera sobre sus inseguridades: «Nunca me he sentido deseada»

Billie Eilish protagoniza la nueva portada de Variety, donde se ha abierto acerca de temas muy personales e íntimos como su relación consigo misma. La cantante de 21 años hablaba sobre el por qué de su tan marcado estilo con prendas anchas que han sido causantes de teorías por ser un estilismo tan inusual dentro del mundo de la música.

Los icónicos looks de la joven se caracterizan por ser ropa holgada. Esta vestimenta pasó a ser un sello de ella. Ahora, ha explicado que esa elección tiene un trasfondo mucho más profundo que un simple estilo de vestir. «No estaba tratando de que la gente no me sexualizara», comenzaba diciendo la artista para la revista. «Tal vez el hecho de que realmente no me importase ser sexualizada se deba a que nunca me he sentido deseada o deseable», expresó.

La estadounidense ha afirmado que con su ropa no estaba evitando la sexualización, algo que se había comentado mucho por redes sociales, sino que era producto de su batalla con sus inseguridades: «Nunca me he sentido mujer. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita».

«No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente destrozada si la gente hubiera dicho algo», comentaba acerca de su miedo a las críticas. Eilish ha estado expuesta al ojo público desde muy joven, ya que lanzó su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? con tan solo 17 años.

La cantante se ha sincerado acerca de este tema en esta nueva entrevista tras años de especulación y rumores. Ha sido ahora cuando hemos podido ver a la cantante con looks más reveladores, que se ha abierto al público con este asunto.