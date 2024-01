Billie Eilish, tras recoger su Globo de Oro: «Me sentía miserable y deprimida»

Es la segunda vez que Billie Eilish se sube al escenario de los Globos de Oro para llevarse una de esas estatuillas a su casa. Esta vez, lo ha hecho gracias a su canción What Was I Made For? para la película Barbie, que ha ganado el premio a Mejor Canción Original. La artista ya ganó un premio en esta categoría el pasado año 2022 con su canción No Time No Die para la película de James Bond.

Anoche, la cantante se subió al escenario de estos premios junto a su hermano Finneas para dar su discurso de agradecimiento por el premio, un discurso con el que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Y es que la joven estrella ha hecho una confesión acerca de la etapa de su vida en la que estaba cuando comenzó con el proyecto de la canción y como el tema le afectó en su vida.

«No me esperaba esto en este momento. Gracias a mi hermano Finneas. Tú eres la razón por la que soy quien soy», comenzaba diciendo la artista, agradeciendo a su hermano, que se encontraba junto a ella sobre el escenario en aquel momento. «Fue hace exactamente un año que nos mostraron la película y me sentía muy, muy miserable y deprimida en ese momento. Escribir esa canción me salvó un poco».

La cantante ya se ha pronunciado acerca de este tema alguna que otra vez, pero las redes sociales siguen aplaudiendo su valentía cada vez que lo hace, y esta vez no ha sido distinta. Concluía este discurso contando cómo se sentía en aquel momento: «Un año después y aquí estamos. Es realmente surrealista. Me siento increíblemente afortunada y agradecida».

Billie Eilish comienza este 2024 con otro de los galardones más importantes del cine en su posesión gracias a su participación musical para la película más importante del pasado año 2023.