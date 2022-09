La artista estadounidense Billie Eilish emitirá en directo el último concierto de su gira mundial de este año. Una noticia que ha compartido a través de sus redes sociales, y que como era de esperar, ha generado una gran expectación entre sus fans.

En el último año, Billie Eilish ha arrasado en números. Publicado más de un año atrás, Happier Than Ever sigue siendo uno de los álbumes debut más exitosos de todos los tiempos en plataformas de streaming. Un álbum con el que la artista realizó su primera gira mundial, teniendo la oportunidad de pisar los escenarios más emblemáticos de todo el mundo.

Para Billie Eilish esta etapa de su carrera ha comenzado a cerrarse y ha decidido realizar una despedida en condiciones. Por ello, y dedicado en especial a todos esos fans que no pudieron acudir a ningún concierto de la gira, la artista pondrá el broche final a su Happier Than Ever: The World Tour con un concierto en el 02 Arena de Londres que se emitirá en directo de la mano de Apple Music Live.

This week on September 30th, Billie’s “Happier Than Ever, The World Tour” comes to Apple Music Live. Tune in this Friday at 7pm PT to watch, only on @applemusic. https://t.co/lzZvcZvjSM pic.twitter.com/MRP76w3pfe

— billie eilish (@billieeilish) September 26, 2022