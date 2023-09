Billie Eilish desvela que ya tiene su tercer disco terminado

Los millones de fans de Billie Eilish están de enhorabuena. Este lunes la artista estadounidense les sorprendió con una gran noticia: su esperado tercer disco de estudio ya está terminado y la fecha de estreno parece que será inminente.

Hace varias semanas, la cantante estadounidense reveló durante un directo de Instagram que estaba trabajando en los últimos detalles de su tercer disco. Un trabajo discográfico muy esperado, tras haberse convertido en una de las grandes promesas musicales de todo el mundo.

Ahora, ha confirmado que su nuevo álbum ya está terminado. Su hermano Finneas y ella lo han contado durante un concierto en el festival Music Midtown en Atlanta (Georgia), donde interrumpieron su concierto para a hablar con los asistentes.

#BILLIETOWN: ‘The new album is really good. […] It’s not about to come out, don’t think that that’s what’s gonna happen…but soon.’ — Billie and Finneas talking about BE3 on stage at @MusicMidtown in Atlanta, Georgia last night! 👀🤍

📸: isabellagholami_ pic.twitter.com/ByE7gr0g4b

— Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) September 17, 2023