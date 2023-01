‘Benidorm Fest Stars’: Gonzalo Hermida realiza la actuación que el Covid le impidió hacer

La 1 de Televisión Española emitió este miércoles una gala especial titulada Benidorm Fest Stars. Conducida por Alaska, estuvo marcada por la espectacular actuación de Chanel, la ausencia de Rigoberta Bandini, y la actuación de Luna Ki y Gonzalo Hermida, quienes finalmente no pudieron actuar el año pasado en el festival.

Los espectadores del Benidorm Fest Stars pudieron disfrutar de la actuación de Gonzalo Hermida. De esta manera, el cantautor se quitó la espinita de no haber podido actuar en directo el Benidorm Fest por culpa de su positivo en Covid-19, tan solo unos días antes de su actuación.

«Dicen que las cosas pasan por algo, pero este algo me jode», dijo el artista tras conocer el positivo hace un año. No obstante, finalmente este miércoles Gonzalo Hermida pudo compartir con los espectadores lo que tenía preparado, llenando de magia el plató con su impecable actuación.

Durante la entrevista previa a su actuación de este miércoles, Gonzalo Hermida confesó que su participación en el Benidorm Fest «fue completamente inesperado». No obstante, fue una experiencia muy bonita para él, aunque diera positivo en Covid-19.

A pesar de no haber podido actuar, reveló que guarda un buen recuerdo: «Pude conocer a compañeros increíbles, el equipo de TVE me trató increíble y he tenido oportunidades maravillosas a partir de Quién lo diría y el Benidorm Fest», señaló el artista.

Además, Gonzalo Hermida dejó claro que a día de hoy aún continua teniendo un objetivo claro en su carrera: «Estar en búsqueda constante de la canción perfecta». Los espectadores también vieron por primera vez en el escenario Luna Ki, que no pudo hacerlo en el Benidorm Fest al no estar permitida la utilización de autotune en el festival.