‘Benidorm Fest 2025’: los mejores memes de la segunda semifinal

La semana más musical del año ha llegado a La 1 de Televisión Española. El pasado martes, 28 de enero, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ser testigos de la primera semifinal del Benidorm Fest 2025. Una gala completamente arrolladora donde 8 candidatos se subieron al escenario para presentarle al mundo sus propuestas musicales. De esta manera, Kuve, David Alfonso, Chica Sobresalto, K!ngdom, Lucas Bun, Sonia y Selena, La Chispa y Daniela Blasco se coronaron como los primeros finalistas de la edición, pero no los únicos. Pues, anoche, el grupo de comunicación emitió la segunda semifinal del formato.

En horario de prime time, el programa regresó y lo hizo para presentarle al público sus siguientes candidatos. 8 nuevos artistas que alzaron su voz para presentar su apuesta musical. Pero, al igual que en la gala anterior, solamente cuatro participantes pasaron la prueba. Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot fueron los elegidos para presentarse en la gran final de este próximo sábado, 1 de febrero. Sus puestas en escena consiguieron conquistar por completo al jurado de expertos y a la audiencia. Eso sí, esta situación no ha evitado que los memes de la gala hayan circulado rápidamente por las redes sociales.

En plena era de la tecnología, es necesario comentar en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter) todo lo acontecido en eventos de este calibre. Por ello, realizamos un repaso por algunas de las publicaciones más comentadas y virales. El Benidorm Fest 2025 es un festival de música, pero del que también se puede sacar humor. ¡Así lo ha dejado claro la audiencia!

El toro de DeTeresa

No se convirtió en finalista de la edición, pero su actuación no pasó desapercibida en redes sociales. DeTeresa se subió al escenario para cantar La culpa y lo hizo con una puesta en escena donde ha utilizado una gran cantidad de símbolos de España. De hecho, se ha montado hasta en un toro.

La actuación de Carla Frigo

Otra de las actuaciones que se ha ganado la atención de los espectadores ha sido la de Carla Frigo. La joven alzó su voz para cantar el tema Bésame, un sencillo con el que no dejó indiferente a nadie. Pues, aunque tampoco fue elegida para pasar a la final del próximo sábado, se convirtió en una de las más comentadas en X.

Otras reacciones al programa

Como no podía ser de otra manera, en el mundo de los memes las comparaciones están a la orden del día y en el Benidorm Fest 2025 no iba a ser menos. En la segunda semifinal no solo ha sido objeto de debate los problemas de sonido de la actuación de Melody, el tema italiano de Mawot no ha terminado de convencer.