Belén Rodríguez reaparece para someterse a un nuevo retoque estético y muestra el resultado

Belén Rodríguez ha reaparecido en sus redes sociales tras semanas de estar en paradero desconocido, después de sacar a la luz información sobre el préstamo que le hizo a Kiko Hernández y hacerle quedar como un mal pagador. La colaboradora bloqueó a todo el equipo de Sálvame de sus redes sociales y no ha querido seguir manteniendo el contacto con ninguno de sus compañeros de programa.

Sin embargo, esta madrugada ha reaparecido en redes sociales mediante una publicación donde se está realizando una rutina de cuidado facial. En particular, se trata de un lifting 3D con el que ha reafirmado e hidratado su piel, sin pasar por quirófano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mejor Clínica Estética-Madrid (@clinicasdiegodeleon)

La publicación la ha realizado Clínicas Diego de León. En ella, Belén Rodríguez se somete a un tratamiento, en las imágenes se pueden ver los numerosos pinchazos que le han dado para tratar su piel. Con esto lo que pretende conseguir es el efecto de proyectar las facciones de la cara, tersar la piel y por último mantenerla muy hidratada.

El proceso ha tenido una duración de 30 minutos, y nos han dejado ver la nueva imagen de esta, aunque no será hasta pasadas unas semanas cuando podremos ver bien los resultados. El tratamiento tiene también un efecto rejuvenecedor y la colaboradora no va a tener que someterme a más sesiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez)

Lo que no sabremos es si vamos a poder ver este cambio final o no, pues antes su inesperado abandono de la televisión y redes sociales tendremos que esperar. Por el momento, para que las aguas se calmen, Belén Rodríguez tendrá que tratar de ganarse su confianza aunque no va a ser nada fácil, pues todos se ellos han sentido muy decepcionados.