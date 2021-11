El pasado lunes, los espectadores de ‘Sálvame’ pudieron ser partícipes de un programa especial donde se decidió comentar el documental ‘Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof’. Es entonces cuando Belén Esteban, que formó parte de este debate, quiso dar a conocer que ha tenido la oportunidad de hablar por teléfono con Dolores Vázquez.

La tertuliana quiso dar una serie de datos al respecto: “Ella no te habla de cómo lo ha vivido, la verdad. La conversación ha durado unos 20 minutos y he hablado yo más que ella”. Además, Belén Esteban añadió que “he encontrado a una mujer que me ha dicho una frase que también se escucha en el documental: lo único que no le habían quitado era la dignidad”.

Belén Esteban, en la mesa de expertos donde se analizó el documental producido por HBO Max, reconoció que Dolores Vázquez “está tranquila, pero ha removido todo”. Lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ sí quiso dejar claro es que “me ha hablado sobre sus hermanas, que habían sufrido muchísimo”.

Belén ha hablado con Dolores Vázquez 👏 #yoveosálvame https://t.co/psF7qzE5PV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 22, 2021

Lo cierto es que la de Paracuellos no ha dejado claro si mantiene algún tipo de amistad con Dolores Vázquez, pero sí ha insistido en un punto concreto: lo mal que se le ha tratado, tanto por parte de las instituciones como por parte de varios medios de comunicación. Tanto es así que aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje muy contundente.

“Lo que peor me parece es que ni el fiscal, ni los jueces, ni el jurado, ni el ministro hayan tenido una palabra de arrepentimiento”, comenzó diciendo Belén Esteban. “Me parece vergonzoso que a esta señora no se la haya indemnizado con ni un duro. Ya es hora de que alguien le pida perdón”, añadió.

Jorge Javier Vázquez, que reaparecía en ‘Sálvame’ tras su pequeño bache de salud, ha reconocido sentirse realmente impactado con lo que ha visto de ‘Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof’. Tanto es así que no dudó en hacer la siguiente reflexión en su programa: “Es que ni una película. A cualquiera nos podría pasar una cosa así. ¡Qué poco dice del ser humano!”.