Belén Esteban confiesa qué actriz quiere que le interprete en su serie biopic: «Me encantaría»

La Patrona, como le gusta ahora que la llamen, tiene claro que quiere hacer una serie sobre su vida, un proyecto que por el momento está todavía muy en pañales y que, por no tener, no tiene ni director. La propia Belén Esteban aprovechó una gala de premios a la que asistió para tentar a Juan Antonio Bayona, aunque aquel acercamiento se quedó en sólo una conversación informal. Otros han sido también preguntados por este tema, pero ella misma también ha llegado a dar algunos nombres de los actores que le gustaría que formasen parte de un reparto que por ahora está sólo en la imaginación de ella.

Bayona pudo escaparte en aquel momento diciendo que tenía «mucho trabajo», todo con una sonrisa. La misma pregunta le hicieron a Pedro Almodóvar los periodistas presentes en la ceremonia de los premios Feroz. El manchego, por su parte, dijo que ese proyecto debería esperar, al menos, dos años, ya que tiene su agenda cerrada durante todo ese tiempo con otros proyectos. Otros que encajarían bien en este biopic serían Los Javis, pero también tienen muchos proyectos por delante, aunque ellos por el momento no se han pronunciado.

La de San Blas ha querido dejar claro que por ahora no hay nada en firme y que todo es un sueño que ha decidido contar en televisión, por lo que todo está cogiendo una dimensión más grande de lo esperado. «Yo no estoy buscando director, todavía no hemos empezado. Yo he dicho que, algún día, me gustaría hacer alguna serie de mi vida. Ahora no es el momento por muchos motivos», ha aclarado en el plató de Ni que fuéramos shhh, programa en el que ejerce como colaboradora y presentadora sustituta de María Patiño.

El reparto ideal con el que sueña estaría formado por Mario Casas para dar vida a Jesulín de Ubrique, aunque el parecido entre el actor y el ex torero es mínimo. Además, habría que buscar a otros actores que se metiesen en los papeles de sus otras parejas, como lo fueron Óscar Lozano, Fran Álvarez y su actual marido Miguel Marcos.

Otro de los hombres de su vida, aunque en el plano profesional, es el de Toño Sanchís, que durante años fue su agente y le debe una enorme cantidad de dinero por la que ha llegado a ser embargada su casa después de que el agente fuese declarado culpable de no repartir con ella sus beneficios. Para él ha pensado en Tony Genil como actor, un nuevo dardo que le lanza después de que su relación nunca se haya recuperado.

Para interpretarse a ella, el nombre elegido es el de una superestrella de Netflix y del cine español de los últimos años, como es Ester Expósito. «Ester sería la actriz ideal para convertirse en la Belén jovencita», ha dicho ante las cámaras de Canal Quickie.

Lo que parece casi imposible es que en esta serie, en caso de que salga adelante, aparezca Andrea, la hija que tuvo con Jesulín y con la que el ex torero no ha tenido relación casi desde que nació. La joven ha decidido mantenerse alejada de los medios y centrarse en su carrera profesional en el mundo de la comunicación en Los Ángeles, donde vive desde hace tiempo.