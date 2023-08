Belén Esteban comparte una noticia muy esperada y que cambiará su vida para siempre

Belén Esteban ha compartido con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram una noticia que le hace mucha ilusión y que ya llevaba tiempo esperando. Aunque es posible que no sea la que muchos se esperan.

La colaboradora de Telecinco regresó hace poco del viaje por Estados Unidos y México que estaba realizando junto a algunos de sus antiguos compañeros de Sálvame. El motivo de este fue la grabación de un nuevo formato que estaban grabando para Netflix. La de Paracuellos ha decidido marcharse a la playa para tomarse unos días de descanso hasta que comience la nueva temporada televisiva en septiembre. ¿Tendrá ya hueco en algún programa? Eso es todo un enigma, pero de no ser así siempre le quedará su faceta de empresaria.

¿Cuál es la importante noticia que ha hecho saber entonces? Pues que ya puede volver a utilizar sandalias. Debido a la grave fractura de tibia y peroné que sufrió en abril del año pasado, la madrileña había tenido hasta ahora prohibido el uso de este tipo de calzado. Durante una de las emisiones de Sálvame, Belén Esteban se cayó al suelo con tan mala suerte que su pie terminó en mala posición. Al principio no parecía tan grave la lesión, pero finalmente tuvo que pasar por varias operaciones de reconstrucción.

“Que contenta estoy que ya no solo llevo playeras”, escribía Belén junto a una imagen de su pie en sandalias. En su tobillo se puede apreciar la cicatriz de su paso por el quirófano y luce también un impresionante moreno. Aparte de la imposibilidad de usar algo que no fueran playeras, la madrileña estuvo algún tiempo usando muletas y lo pasó bastante mal. Por este motivo no extraña nada su felicidad.

Durante este último año, la colaboradora sufría de dolores al andar y el único tipo de calzado que le mitigaba este sufrimiento eran las zapatillas deportivas. Belén Esteban nunca ha sido muy asidua a los tacones, aunque de vez en cuando si que usaba calzado con algo de plataforma. Tras este largo tiempo, por fin va a poder recuperar este hábito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)