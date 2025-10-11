‘Bajo un volcán’: ¿habrá segunda parte de la película de William Levy que está disponible en Netflix?

William Levy regresa a Netflix. El popular actor de origen cubano se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la pequeña y gran pantalla. Y es que, no importa si es una producción nacional o internacional, siempre arrasa. De hecho, esto quedó patente hace unas semanas, cuando dio el salto a los cines de España con el estreno de Bajo un volcán. La película fue rodada en las islas Canarias y en ella se pone bajo la piel del capitán de la UME, Mario Torres. Su labor es garantizar la protección de los ciudadanos, pero no pensó en cuidar también su corazón. Y es que, caerá rendido ante los encantos y el intelecto de Dani, una experta en volcanes que teme una reactivación inminente en Tenerife.

Bajo un volcán llegó a los cines españoles el pasado 20 de junio. La mejor manera de dar la bienvenida a lo que ha sido un verano de absoluto calor. Un lanzamiento muy acertado que conquistó por completo a los espectadores. Por ello, poco ha tardado el gigante del streaming en fichar esta película para ponerla a disposición de sus suscriptores. Pues, como es bien sabido por todos, para poder verla en Netflix es necesario estar suscrito a uno de los planes de pago. Una apuesta que, por lo que se ha podido ver, está funcionando.

Bajo un volcán ha llegado a Netflix España este pasado 10 de octubre y el recibimiento por parte de los fans no ha podido ser mejor. Por ello, y teniendo en cuenta el final que se proyecta, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Tendrá segunda parte? ¡Te contamos lo que se sabe!

¿Hay segunda temporada de ‘Bajo un volcán’?

Bajo un volcán ha sido un éxito absoluto. Por ello, Secuoya Studios ha comenzado a grabar Bajo un fuego, la secuela. Los actores que formaron parte de la primera entrega regresan para seguir contando la historia, un año después de lo vivido en Tenerife. Nuevos sucesos y situaciones donde el público podrá ver como William Levy se pone, nuevamente, bajo la piel de Mario Torres. Eso sí, el cubano, además de actuar, también está ejerciendo el rol de productor ejecutivo.

Respecto a la trama, todavía no se sabe nada. Pero, una de las grandes novedades del proyecto es que la hija del cubano, Kailey, debutará en la gran pantalla. A sus 15 años, la joven debutará en el cine. Un gran salto profesional para la chica, pues lo hace a nivel internacional y en la gran pantalla. Un camino que realizará de la mano de su padre.

De momento, son pocos los detalles que se saben respecto a la trama. Pero, ya han avanzado que el protagonista, Torres, tiene que hacer frente a una ruptura sentimental y a una nueva catástrofe. Asimismo, se sabe que el proyecto ya ha comenzado sus grabaciones, ahora en Madrid, y han regresado rostros como los de Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera y Antón Lofer, entre otros.