Bad Bunny y Rosalía entre los artistas favoritos de Barack Obama de este 2022

Un año más, Barack Obama ha compartido la lista de sus canciones más escuchadas del año. Desde hace unos años, en fechas navideñas el ex presidente de Estados Unidos da a conocer los temas que no han dejado de sonar en su casa en los últimos 12 meses. Y de nuevo, en esa lista se han colado Bad Bunny y Rosalía.

«Siempre disfruto compartiendo mi playlist musical de final de año con todos vosotros, y este año hemos escuchado en casa muchas canciones geniales. Aquí os dejo algunas de mis favoritas», escribió Barack Obama en su cuenta de Twitter..

De Motomami, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo, Obama se queda con Saoko, el primer single del nuevo disco de Rosalía. Una canción que también incluyó en su lista de canciones más escuchadas del pasado verano.

I always enjoy sharing my end of year music playlist with all of you — and this year we heard a lot of great songs. Here are some of my favorites.

Are there any songs or artists I should check out? pic.twitter.com/qkwm4UOzMD

— Barack Obama (@BarackObama) December 23, 2022