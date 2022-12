Rosalía explica qué sintió al ser rechazada en ‘Tú si que vales’ cuando tenía 15 años

Rosalía se ha convertido en una de las estrellas españolas más consagradas a nivel global, eso no es ningún secreto. De hecho, la carrera musical de la artista catalana podría decirse que ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años, dejándonos obras maestras como su último proyecto discográfico, Motomami.

Una carrera absolutamente brillante con la que Rosalía ha demostrado el gran talento que alberga. Pero, para poder llegar donde está la intérprete de Despechá ha tenido que trabajar muy duro. Y es que, antes de despegar a nivel internacional con su música, la joven de 30 años tuvo que hacer frente a una descalificación en un popular programa de nuestro país.

Para ser más precisos, se trata de Tú si que vales, un talent show emitido en Telecinco al que Rosalía acudió en calidad de concursante cuando tenía tan solo 15 años. Su paso por el programa es recordado porque la artista llegó a la semifinal, pero en su última presentación contó con algunas criticas por parte del jurado. «Has desafinado bastante», le dijo Àngel Llàcer.

«No se puede hacer todo», le respondió la joven artista. «He intentado cantar, interpretar y bailar. He intentado hacer todo», confesó. Una experiencia que, para bien o para mal, ha hecho de Rosalía la gran artista que es en la actualidad. Un tema que ha abordado durante su última entrevista con The Guardian.

«Nadie en mi familia estaba relacionado con la industria de la música, así que no sabía cómo… lo llamamos romper el melón, pero no sé cómo decirlo en inglés», comentó. “Al participar en ese programa, supe que para dedicarme a la música iba a necesitar humildad y paciencia. Si no hubiera ido a ese programa, probablemente nunca me hubiera dado cuenta de cuánto tenía que trabajar», explica la artista.

El paso de la cantante por el programa tuvo lugar cuando ella estaba cursando 4º de la ESO y destacó por mostrar su humildad desde el primer instante. «Yo he venido a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros y yo acepto tu opinión», le respondió a los miembros del jurado tras escuchar sus valoraciones.