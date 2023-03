Bad Bunny es demandado por su ex novia por utilizar su voz en dos de sus canciones

Bad Bunny atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Posicionado como uno de los 10 artistas mejor pagados del mundo, cabeza de cartel de festivales como Coachella, ganador de un Grammy americano y convertido en el artista más escuchado del mundo, el éxito le acompaña.

Tras el lanzamiento su último álbum de estudio, Un verano sin ti, Bad Bunny se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel global con 183 millones de reproducciones. Un año lleno de récords profesionales, en el que también se embarcó en su gira más grande hasta la fecha.

No obstante, el artista puertorriqueño ha vuelto a ser noticia y por primera vez no se trata de ningún nuevo récord o premio a su carrera, sino que en esta ocasión se trata de una polémica con varias canciones por las que se enfrenta a una demanda millonaria.

Esta semana ha salido a la luz que Bad Bunny afronta una demanda millonaria de su ex pareja, Carliz de la Cruz por derechos morales de autor, derechos de imagen, daños y perjuicios, por haber utilizado en sus canciones a la joven «sin su consentimiento, ni autorización por escrito».

Bad Bunny has been sued for $40 million by an ex-girlfriend who alleges he used a voice recording of her saying the catchphrase “Bad Bunny Baby” in two songs without her consent. pic.twitter.com/UzcmD3VkzX

— Pop Base (@PopBase) March 21, 2023