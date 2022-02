Avril Lavigne acaba de lanzar su último álbum, ‘Love Sux’. La cantante ha sacado su séptimo álbum de estudio la madrugada del 25 de febrero. La canadiense no había publicado ningún disco desde 2019, cuando vio la luz ‘Head Above Water’.

La intérprete ha acaba de lanzar un nuevo álbum y se ha mantenido fiel a sus raíces pop/rock que la impulsaron a la cima musical hace 20 años. Con 37 años, la artista nos propone un disco lleno de ritmo para impulsar el ánimo, llevando su intensidad al máximo.

Tras tres años de silencio discográfico, ‘Love Sux’ ha visto la luz durante la madrugada del 25 de febrero. El disco cuenta con 12 canciones, en las que ha colaborado con grandes artistas de la talla de Machine Gun Kelly, Mark Hoppus y Blackbear. Tuvimos como anticipo del álbum dos canciones, ‘Bite me’ y ‘Love it when you hate me’.

La primera de ellas fue la tarjeta de presentación de este séptimo disco. Avril Lavigne estaba a punto de celebrar su 20º aniversario en la industria musical y que mejor forma de hacerlo que con un adelanto. La segunda canción vio la luz en enero y en ella la cantante apostaba por su faceta pop/rock que la ha caracterizado siempre.

La canadiense explicó para la revista ‘Rolling Stone’ cómo ha sido todo este proceso. «Pasamos mucho tiempo escribiendo canciones y realizando este disco juntos, y firmar con su disquera fue como encontrar el hogar perfecto para mí y mi nueva música».

Además, Avril Lavigne ha anunciado que actuará en el próximo ‘Festival When We Were Young’ que tendrá lugar en el mes de octubre en Las Vegas. No solo estará en Estados Unidos, la artista ya había anunciado un tour mundial en el que incluiría todo su nuevo repertorio.