Avril Lavigne lanza la canción ‘Love it when you hate me’ antes de salga el disco, cuya fecha está prevista para el 25 de febrero. La canadiense se ha unido a Blackbear para interpretar este single de su séptimo álbum de estudio, ‘Love Sux’.

La cantante celebra este 2020 sus 20 años en la música con el lanzamiento de su nuevo disco. La Avril Lavigne de ahora es muy distinta a la que conocimos con ‘Complicated’, canción que le sirvió como carta de presentación.

‘Love sux’ es su nuevo trabajo musical y del que ya conocíamos su primer sencillo, ‘Bite me’. Sin embargo, este nuevo single tiene muchas notas que hacen recordar la época con la que la canadiense debutó.

Después de dos meses de ese lanzamiento llega la fecha de lanzamiento del disco, el 25 de febrero. ‘Love it when you hate me’ es una de las once nuevas canciones de la artista y ha podido contar con la colaboración de Blackbear.

La gira internacional que acompaña a su séptimo álbum de estudio arrancará en Ámsterdam al día siguiente de su salida, es decir, el 26 de febrero. La canadiense recorrerá distintas ciudades europeas, sin pasar por España, para después viajar a Estados Unidos y terminar en California el 25 de mayo.

De momento, y a la espera del lanzamiento del disco de ‘Love sux’, se han confirmado distintos nombres que colaborarán con Avril Lavigne, entre ellos están Marshmello, John Feldmann o Travis Barker.

La canadiense ha acumulado a lo largo de su carrera ocho nominaciones a los Grammy y ha ganado nueve premios Juno. Durante 20 años, la artista ha sido capaz de vender más de cuarenta millones de discos y treinta millones de sencillos por todo el mundo, incluyendo éxitos como ‘Complicated’, ‘I’m with you’, ‘Don’t tell me’ o ‘When you’re gone’, entre otros.