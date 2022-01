Avril Lavigne comienza el 2022 por todo lo alto. La artista canadiense regresa a la música con un nuevo álbum titulado ‘Love Sux’. Un disco que todo apunta que la artista ha realizado siendo fiel a sus raíces pop/rock que la impulsaron a la cima hace 20 años.

Ha sido la propia Avril Lavigne la que ha confirmado que el próximo 25 de febrero se pondrá a la venta su séptimo trabajo discográfico bajo el título confirmado de ‘Love Sux’. Este disco llegará tres años después de su anterior producción ‘Head Above Water’, con el que logró cosechar un éxito mundial.

De esta forma, La artista canadiense regresará a la música con una nueva colección de doce canciones grabadas durante este último año de pandemia, todas escritas por ella, siendo uno de sus trabajos discográficos más personales.

Fuck yes. CANADA TOUR!!!!! With Mod Sun and Grandson.

Tickets on sale now!https://t.co/oBbzbe9P5j pic.twitter.com/iwTFurB8nw — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) December 3, 2021

Además, el disco incluirá las colaboraciones de Machine Gun Kelly, Blackbear y Marck Hoppus. De esta forma, se presenta como uno de los discos de Avril Lavigne más esperados por sus fans, después del parón de la artista canadiense.

“Es puro rock & roll. Hay muchas reflexiones sobre las diferentes relaciones por las que he pasado y dónde estoy, y aunque hay canciones sobre experiencias amorosas pasadas que no funcionaron, estoy en un lugar tan bueno en mi vida que me estoy burlando de mí misma porque he pasado por muchas cosas en el amor”, expresó la artista recientemente sobre su nuevo disco.

Por otra parte, la artista también ha desvelado la portada de su nuevo álbum a través de las redes sociales. Una portada con la que confirma un regreso a sus orígenes, que no ha dejado a nadie indiferente. Y es que el 2022 es el año de Avril Lavigne.

Canciones incluidas en ‘Love Sux’

1. Cannonball.

2. Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly).

3. Bite Me.

4. Love It When You Hate Me (feat. Blackbear).

5. Love Sux.

6. Kiss Me Like The Worls Is Ending.

7. Avalanche.

8. Deja Vu.

9. F.U.

10. All I Wanter (feat. Marck Hoppus).

11. Dare To Love Me.

12. Break Of Heartache.